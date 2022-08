Hofstetten-Grünauer betreibt „Upcycling Art“ mit Sinn

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

„Aus wertlos wird wertvoll“ ist das Motto von Andreas Preiser. Der Hofstettner gibt gebrauchten Dingen einen neuen Sinn. Er verbindet dabei seine Vorliebe zum Radfahren mit handwerklichem Geschick und lässt so praktische Kunstwerke entstehen. Mit seinen einzigartigen Uhren aus Fahrradteilen und originellen Möbelstücken ist der 50-Jährige mit „Upcycling Art“ bereits weit über das Tal hinaus bekannt.

Begonnen hat alles vor zwei Jahren: „Ich wollte meinem Schwiegersohn, der auch leidenschaftlicher Radfahrer ist, ein Weihnachtsgeschenk fertigen. So entstand meine erste Uhr aus Fahrradteilen, wie einer Kassette, einer Kette und einer Radnabe“, erzählt der Künstler.

Aus Geschenkidee wurde ein Hobby

Als der ehemalige Regionalmanager eines Lebensmittelkonzerns letztes Jahr aus dem Unternehmen schied, „war genug Zeit, um kreativ zu werden“. Er gründete seine Firma „Upcycling Art“. So wurde aus einer Geschenkidee ein Hobby, das sich schließlich zum erfolgreichen Geschäftsmodell entwickelte.

„Mit meinem Label kann ich nun alles vereinen, was mir wichtig ist“, beschreibt er seine Prinzipien. Wiederverwertung und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund seiner Kunst.

Immer wieder aufs Neue inspirieren lässt er sich vom Entstehungsprozess seiner Werke. „Es ist schön, wie aus einzelnen Gegenständen, deren Zeit scheinbar schon abgelaufen ist, neue Sachen entstehen“, schwärmt Preiser von seiner Arbeit.

Momentan tüftelt er an einem neuen Auftrag und ist mit seinen Werken auf Kunstausstellungen in ganz Österreich vertreten. „Meine Stücke sind auch in ausgewählten Concept Stores in Deutschland erhältlich und auf meiner Homepage angeführt“, informiert er.

