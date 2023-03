Weinburger engagierten sich für die Umwelt

Windig, aber sonnig – das Wetter spielte mit beim zweiten Weinburger Nachhaltigkeitstag. Der Kinder-Fahrzeugflohmarkt des Elternvereins war gut besucht. Um große und kleine Räder frühjahrsfit zu machen, war Markus Hammerschmid von der Fahrradwerkstatt aus Hofstetten-Grünau vor Ort. Er testete rund 30 Räder, stellte Schaltungen sowie Bremsen ein und überprüfte die Lichtanlagen. Die Aktion war Teil des Programms „Fit für 2050“ der Klima- und Energie-Modellregion und wurde durch den Klima- und Energiefonds gefördert.

Außerdem beteiligten sich viele Weinburgerinnen und Weinburger am „Gemeinde-Frühjahrsputz“. Unterstützung kam von der Freiwilligen Feuerwehr, die den Transport in die Ortsteile übernahm, und dem Bauhofteam. Zur Belohnung gab es einen Imbiss bei den Naturfreunden in der Kerschanhalle. „Ein voller Erfolg im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Gemeinde“, freute sich Organisator und Umweltgemeinderat David Lilek (SPÖ) über die rege Teilnahme.

