Trauer in Loich um Leopold Krückel

Die Gemeinde Loich trauert um einen engagierten Bürger: Leopold Krückel verstarb am 21. April mit 85 Jahren. Von 1978 bis 2010, also über 30 Jahre lang, war er im Gemeinderat aktiv. Außerdem engagierte er sich als Betriebsrat in der Firma Constantia Teich. Für sein Engagement und seine Verdienste verlieh im die Gemeinde den Ehrenring. Auch war Krückel Träger der Viktor-Adler-Plakette und wurde mit der Goldenen Medaille des Erenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich ausgezeichnet.

Seine Familie und die Gemeinde heben seine fachlichen und kompetenten Beiträge und Impulse im Gemeinderat hervor. Besonders wichtig sei ihm ein friedliches und ehrliches Miteinander gewesen.

Leopold Krückel hinterlässt seine Söhne, Enkel und zwei Urenkel-Kinder.

