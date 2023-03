Trauer um Kirchberger Ernst Dullnigg

Familie, Verwandte, Freunde, Wegbegleiter und viele Kirchberger verabschiedeten sich am Freitag mit einer Trauerfeier von Ernst Dullnigg. Er verstarb am 19. März im 82. Lebensjahr.

Seit seiner Jugend galt sein Interesse der Politik und er engagierte sich für die SPÖ. Von 1970 bis 1995 war er als Mandatar im Kirchberger Gemeinderat tätig. Acht Jahre davon war er im Gemeindevorstand aktiv und hat in dieser Funktion einige Agenden übernommen. „Er war immer um gute Zusammenarbeit bemüht“, betonte Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) in seinem Nachruf. Seine Verdienste würdigte die Gemeinde mit der Verleihung des Goldenen Ehrenrings. Von 1987 bis 1993 war Dullnigg zudem Parteiobmann der SPÖ Kirchberg.

Dullnigg war immer stolz darauf, dass er in der Steiermark geboren wurde. Die Schule besuchte er in Turrach, danach erlernte er in Mariazell das Handwerk des Gerbers. 1962 kam er nach Kirchberg und heiratete seine Gattin Traude. Der Ehe entstammen drei Söhne.

Von dieser Zeit an war er bei den Österreichischen Bundesbahnen beschäftigt, wo er viele Schichtdienste zu bewältigen hatte. Seine Hobbys waren die Liebe zur Natur, die Hege und Pflege bei der Jagd und das Stockschießen beim Stockschützenklub Kirchberg.

