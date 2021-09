Händeringend suchen viele Betriebe nach Lehrlingen, da sie das beste Rezept gegen den herrschenden Fachkräftemangel sind. „Die Lehre scheint nicht attraktiv und niemand will einen handwerklichen Beruf erlernen“, erklärt sich Sonja Kalteis das Phänomen.

Lehrlingsentschädigung als Grund für späte Lehre

Zwei der Lehrlinge des Haubenlokals Kalteis in Kirchberg sind fast ausgelernt, seit Juli gibt es einen Neuzugang. Katharina Kamptner hatte einen ungewöhnlichen Weg in ihren Lehrberuf. Nach langer Orientierungsphase landete die 29-Jährige in einem Wifi-Kurs für Koch-Kellner. Dort kam ihr das Kochen allerdings zu kurz. Also entschied sie sich, auf Saison zu gehen: „Ich dachte mir, wenn mir das nachher immer noch Spaß macht, ziehe ich eine Lehre durch.“

Haubenwirt Hubert Kalteis bringt seinem Lehrling Katharina Kamptner jedes Rezept persönlich bei. GerhardHackner

Die ersten zwei Jahre lernte sie im Hotel Sacher in Wien, dann erfolgte der Wechsel nach Kirchberg, wo sie schon vier Jahre gewohnt hat: „Ich habe in diesen drei Monaten schon so viel gelernt. Ich schaue mir an, wo meine Kollegen jetzt kurz vorm Lehrabschluss stehen und ich weiß, da will ich auch hin.“

Wieso so wenig Menschen spät in einen Lehrberuf einsteigen, hätte sicher auch mit der Lehrlingsentschädigung zu tun. Als Erwachsene müsse sie viel höhere Kosten tragen als eine 15-Jährige, die noch zu Hause wohnt.

Ebenfalls einen eher unkonventionellen Weg hat die 18-jährige Luana Gruber aus Rabenstein eingeschlagen. Sie ist mittlerweile im vierten Lehrjahr für Hoch- und Betonbautechnik bei der Firma Trepka in Ober-Grafendorf.

„Als ich im Poly Ober-Grafendorf war, hat sich die Firma Trepka bei uns vorgestellt. Ich war dann unkompliziert dort zwei Wochen schnuppern und so hat sich meine Lehrstelle ergeben.“ Trepka schaue trotz Covid darauf, Lehrlinge zu rekrutieren. „Wir haben zu wenige Facharbeiter, aber das Handwerk braucht es weiterhin“, sagt Geschäftsführerin Martina Faukal.

„Das Handwerk braucht es weiterhin“ Martina Faukal, Geschäftsführerin bei der Firma Trepka

Gruber fühlt sich jedenfalls wohl: „Das Arbeitsklima ist wirklich super, ich habe es mir teilweise rauer vorgestellt – wegen der Branche und als Mädchen – aber das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet.“

Luana Gruber lernt bei der Firma Trepka. privat

Die Vielfältigkeit ihres Lehrberufs, das Arbeiten draußen und das Fahren auf Montage sagen ihr besonders zu. „Während Covid habe ich zum Glück durcharbeiten können. Ich habe das bei anderen Betrieben mitbekommen, wo die Lehrlinge um ihren Job gefürchtet haben.“

Erst vor wenigen Tagen hat Fabian Grasmann von Farben Paukowitsch in Ober-Grafendorf seine Lehre abgeschlossen. Für seine guten Leistungen in der Berufsschule erntete er Auszeichnungen. Auch er kam nach einer Schnupperzeit in den Betrieb. Irgendwann will der Rabensteiner vielleicht den Meister machen.

Was tüchtige Arbeit in der Lehrzeit bringt, zeigt sich bei den Euroskills, wo die besten Facharbeiter unter 35 gegeneinander antreten. Benjamin Schindelars ist als NÖ Botschafter dort, vor zwei Jahren hat der Bodenleger selbst gewonnen. Nach seiner Lehrzeit in St. Pölten ist er mittlerweile selbstständig in Rabenstein und möchte bald Lehrlinge aufnehmen.