Tag der Musiksschulen im Pielachtal

Die Musikschule Pielachtal feiert den „Tag der NÖ Musikschulen“ mit einem Konzert im Gemeinde- und Kulturzentrum Rabenstein. Außerdem organisiert sie ein Instrumentenkarussell am Vormittag in der Volksschule Weinburg. Dabei lernen die Kinder der Volksschule verschiedene Musikinstrumente kennen.

Bei dem Konzert am Freitag, 5. Mai, ab 19 Uhr wird die Bläserklasse Rabenstein und verschiedene Ensembles zu hören sein. Auch die Pianistinnen Annemarie Sauprigl und Madeleine Zöchbauer treten mit anspruchsvollen Solostücken auf und üben bereits fleißig am Konzertflügel im GuK Rabenstein. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Die Musikschule Ober-Grafendorf spielt die Bremerstadtmusikanten. Um 9.30 Uhr in der Früh lernen das Bilderbuchkino mit Musik die Kinder aus Bischofstetten in ihrer Volksschule kennen. Um 9.30 Uhr die St. Margarethener Kinder in ihrer Volksschule.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.