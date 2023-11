Kirchberger Trafik feierte Zehnjahres-Jubiläum

Genau am Allerseelentag vor zehn Jahren hat Elisabeth Eppensteiner die bekannte Trafik in der Soisstraße 2 in Kirchberg übernommen. Das Jubiläum wurde nun mit Mitarbeiterinnen, Kunden und dem Familienkreis mit einem Glücksrad, Getränken und Brötchen gefeiert. Natürlich gab es auch eine Jubiläumstorte. Dreimal in der Woche pendelt die Trafik-Chefin von Scheibbs nach Kirchberg.

Tolle Unterstützung hat Sie von ihren Mitarbeiterinnen Veronika Musil und Michaela Tritscher. Groß war die Freude, dass sich auch ihre Vorgängerin Ingrid Schreiber und ihre erste Mitarbeiterin Sabine Kögl zum Jubiläum einstellten. Zahlreichen Kunden wie Heinz und Theres Hubmayer sowie Engelbert und Mathilde Stix gratulierten herzlich zum Jubiläum. Elisabeth Eppensteiner informiert: „Ich bin von den Kunden aus Kirchberg und Umgebung sehr gut aufgenommen worden und fühle mich hier sehr wohl“.

In der Trafik gibt es ein großes Angebot an Zeitungen und Zeitschriften, Gratulationskarten, Tabakwaren aller Art, die Lottoannahmestelle und es werden Karten für die Veranstaltungen über Ö-Ticket verkauft. Ein bisschen spürt Elisabeth Eppensteiner beim Zeitungsverkauf die Online-Angebote im Internet.