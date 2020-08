Seit rund 20 Jahren gibt es am Hof der Rabensteiner Familie Braunsteiner einen Ab-Hof-Verkauf. Denn damals wurde die Obstverarbeitungshalle, wie sie noch heute genutzt wird, erbaut. In der Corona-Zeit kamen jedoch viele Ideen und jetzt gibt es einen Bauernladen am Hof und die Braunis sind unter die Imker gegangen.

NOEN Maria Braunsteiner schlichtet im neuen Bauernladen ein.

„Der Platz, der früher als Autogarage genutzt wurde, stand jetzt zur Verfügung. So haben wir uns entschieden, einen Verkaufsraum zu machen“, berichtet Karl Braunsteiner, der, genau wie seine Frau Maria das Landwirte-Dasein liebt, weil man sich die Zeit frei einteilen kann, auch wenn „ein Acht-Stunden-Arbeitstag eher eine Illusion ist“. „Eine tolle Motivation ist direkt in und mit der Natur und den Tieren zu arbeiten“, sind sich die Braunsteiners einig. Besonders jetzt in der Corona-Krise habe man gemerkt, dass man als Landwirt ganz am Beginn der Nahrungskette steht. „Es ist schon ein eindrucksvolles Gefühl, qualitativ wertvolle Lebensmittel für die Bevölkerung zu leisten“, betont Braunsteiner. Da sich wirtschaftlicher und privater Bereich nicht trennen lässt, sei es möglich, Kinder immer selbst zu betreuen. „Wir sitzen mittags gemeinsam zu 9. am Tisch – vier Generationen. Es ist nicht immer einfach, aber in der heutigen Zeit ein großes Geschenk, das man auch schätzen muss, dass man täglich als Familie gemeinsam Essen kann“, sind sich die Braunis einig.

„Das Bienenhaus ist mein eigenes Reich, da mir niemand dort hinfolgt, weil sich alle vor den Stichen fürchten.“ Roland Braunsteiner, Hobby-Imker

Auch unter die Imker ist die Familie Braunsteiner gegangen. Roland Braunsteiner hat vor neun Jahren die Bienen von Großvater Karl übernommen. Seitdem hat er sich viel Wissen angeeignet und in Imkerkurse investiert. „Das Bienenhaus ist mein eigenes Reich, da mir niemand dort hinfolgt, weil sich alle vor den Stichen fürchten“, schmunzelt Roland Braunsteiner. Bei seinen Bienen kann er zur Ruhe kommen. Ihn faszinieren die Emsigkeit und die Ausdauer, mit der jede Biene, ihrer Arbeit nachgeht. „Ich liebe den Geruch im Bienenhaus, das ist schon ein eigener Geruch, alleine deswegen, sollte man schon mal den Blick in einen Stock wagen“, schwärmt Braunsteiner, der zugibt, ein echter Honigfan zu sein. Aber nicht nur der Honig, den er nur für sich herstellt, ist Grund für ihn, die Bienen zu hegen und zu pflegen. „Ich finde es wichtig, Bienen zu haben, da diese bei der Obstbaumblüte unsere Bäume bestäuben und wir dann im Herbst Früchte ernten können“, erklärt der begeisterte Imker.

Auch der Marktgemeinde Rabenstein selbst sind Bienen ein Anliegen. Sie macht daher bei der enu-Kampagne „Wir für Bienen“ mit. Ziel dieser ist es, die Bevölkerung aufrufen, ihren Teil zur Artenvielfalt beizutragen und den Bienen und Insekten eine Heimat zu geben.

„Wir in der Gemeinde haben uns diesem Aufruf angeschlossen. So gibt es etwa die Naschecke und Bienenwiese beim Kinderspielplatz, die Bienenweide entlang der Pielach oder eben die vielen Imker in Rabenstein“, führt Amtsleiterin Evelyn Gruber aus.