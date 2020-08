Nachdem der Adeg-Markt von Hannelore Schleifer Ende August schließt, fehlt in der Gemeinde ein Versorger für Tabak und Lottospiel. Mit 31. August übernimmt deshalb der gebürtige Hofstettener Johannes Steindl diese Dienste und eröffnet im Einkaufszentrum Pielachpark eine große Trafik mit einem riesigen Sortiment. „Neben den Tabakwaren, Zeitschriften und Glücksspielen möchte ich auch ein Schulwarensortiment, sowie Bücher anbieten“, erzählt Steindl.

Außerdem wird es auch möglich sein Ö-Tickets und Thermengutscheine zu erwerben. „Geplant ist auch ein GLS-Paketshop. Aber das steht noch in den Sternen“, so der Trafikant weiter.

„Neben Tabakwaren, Zeitschriften und Glücksspielen möchte ich ein Schulwarensortiment sowie Bücher anbieten.“ Johannes Steindl, Trafikant

Erfahrung bringt Steindl als Tabakwarenhändler bereits mit. Seit 2015 betreibt er die Trafik in der Klostergasse in St. Pölten. Dazu der Pielachtaler: „Ich habe bei der Firma Höfinger gearbeitet und bin durch einen Bekannten auf das Geschäft aufmerksam geworden. Ich habe mich daraufhin beworben und bin genommen worden.“ Der Wechsel nach Hofstetten-Grünau hat für Steindl mehrere Gründe. „Ich habe elf Jahre im benachbarten Sparmarkt gearbeitet und da ich ursprünglich aus Hofstetten komme, habe ich bereits eine gewisse Bekanntheit in der Bevölkerung“, schildert der Geschäftsmann.

Ortschef Arthur Rasch sieht die neue Trafik mit gemischten Gefühlen: „Ich bin zufrieden, dass wir ein Fachgeschäft erhalten und es ist sicher für das EKZ ein Frequenzbringer. Auf der anderen Seite bin ich traurig, dass der Adeg-Markt schließt und zehn Arbeitsplätze in der Gemeinde wegfallen und im Gegenzug nur drei Stellen geschaffen werden.“

Annemarie und Kurt Schönbäck, Betreiber des Pielachparks, freuen sich bereits auf die Eröffnung der Tabak-Trafik und über die weitere Belebung des Einkaufszentrums.