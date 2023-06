Waldtage für die Kirchberger Volksschulkinder

Der Lebensraum Wald mit seinen jahreszeitlichen Veränderungen wird von den Schulklassen im Pfarrwald in Kirchberg erforscht. Den ganzen Vormittag verbringen sie dabei mit ihren Klassenlehrkräften Karin Schulz-Straznitzky und Magdalena Pröstler im Wald oder am Waldrand. Die Waldpädagogin informiert: „Die Kinder lernen die Pflanzen, Bäume und Tiere in Kombination mit freiem Spiel und Gruppenaktivitäten kennen. Dabei wird das Umweltbewusstsein sowie die Kreativität und Teamfähigkeit der Jugend gefördert. Durch das unmittelbare Erleben der Natur finden die Kinder Antworten auf viele Fragen zur Tier- und Pflanzenwelt“.

Im März haben die Schulklassen mit den Geophyten die ersten Frühlingsboten entdeckt. Im April galt es, ein Baumhabitat zu suchen und dann zu schmücken. Im Mai haben die Schüler die Gallwespe und deren Verhalten erforscht. Volksschuldirektor Gerrit Hübl: „Die Kinder sollen zu einem kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt angeleitet werden.“