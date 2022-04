Der Retter der Kröten im Piealchtal

Werbung

Im Frühjahr, wenn die Tage länger und wärmer werden, sind sie wieder auf Tour: Frösche und Kröten, auf dem Weg zu ihren Fortpflanzungsgewässern. Doch ihre Wanderstrecken führen häufig über stark befahrene Straßen. Viele Tiere kommen dabei zu Tode.

Kröten-Retter

Roland Pfeiffer, Mitarbeiter der Straßenmeisterei, kümmert sich schon seit Jahren vorbildlich um den „reibungslosen Wildwechsel“ dieser Tiere über die Pielachtaler Straßen. „Begonnen habe ich damals in der Andreasstraße, als meine Kinder klein waren. Die toten Tiere sind ja kein schöner Anblick“, erzählt er. Das ist jetzt zirka 15 Jahre her. Pfeiffer setzt sich aber weiter für die Tiere ein. Seit vorigem Jahr stehen die Familie Weiß und deren Mitarbeiter vom Naturhotel Steinschalerhof als Helfer zur Seite. Denn auf Höhe des Gasthofs queren die Tiere besonders gerne die L 107. „Wir bringen die Tiere sicher zur anderen Straßenseite“, sagt Gastronom Johann Weiß. Die Straßenmeisterei stellt den Schutzzaun auf, die Tiere fallen in „Fang-Kübel“. Jeden Tag werden die Kübel kontrolliert und die darin befindlichen Frösche und Kröten sicher zu den Laichbiotopen gebracht – Naturschutz, leicht gemacht!

