Dass es für kleine regionale Betriebe trotz der Krise weitergehen kann, zeigt die Essig-, Öl- und Sirupmanufaktur der Familie Gram aus Willersdorf in Ober-Grafendorf.

Burmetler Neben der Mariazeller Straße wurden für die zukünftige Produktion neue Obstbäume gepflanzt.

Thomas Gram hat die Landwirtschaft vor gut fünf Jahren übernommen und stellte auf Essigproduktion um. Für die zukünftige Produktion wurden nun neben der Mariazeller Straße 120 neue Bäume gepflanzt. „Die neuen Pflanzen stehen im Zeichen der Biodiversität. Das bedeutet, dass nicht 100 gleiche Bäume an einer Stelle stehen, sondern Bäume mit 15 verschiedenen alten Obstsorten, um eine möglichst lange Blütenperiode zu erreichen“, informiert Thomas Gram. Es finden sich unter anderem alte Apfel-, Birnen- und Marillensorten darunter, die von Pomologen im späten 18. Jahrhundert gezüchtet wurden.

Derzeit bietet die Familie zehn verschiedene Balsamicoessigsorten, verschiedene Speiseöle und Sirup-Sorten an. „Wir haben uns insbesondere dem Essig verschrieben. Dabei lieben wir die Aromen der alten Obstsorten, wie Hauszwetschke, Mostbirne, Kirsche, aber auch Holunderblüten kommen zum Einsatz.“

Ihre Waren verkauft Familie Gram ab Hof, online und auch am Markt am Domplatz in St. Pölten. Nachhaltigkeit spielt bei der Produktion eine Rolle.

Natürlich bewegen Thomas Gram die aktuelle Trockenheit und die Coronakrise. „Die Trockenheit ist von den Menschen mit ihren Kurzreisen und den Konsum von billigen Lebensmitteln und dem daraus entstandenen Klimawandel herbeigeführt“, meint Gram, der im Brotberuf Medizintechniker ist. Und: „Die Krise trifft uns nicht so hart wie andere Sparten, denn langfristig wird man jeden zurückgelegten Kilometer überdenken müssen und lokaler und nachhaltiger einkaufen müssen.“ Die Coronakrise sei jedoch nichts gegen die Klimakrise, „die wir bereits vor der Haustüre haben“.

Ein weiteres Projekt von Gram ist das Betreiben einer Nahwärme-Gesellschaft in Ober-Grafendorf und Prinzersdorf. Mit der Energie aus Holz werden Wohnungen, Kindergärten und Firmen beheizt.