Mähmaßnahmen und Kochworkshops im Pielachtal geplant

Japanischer Staudenknöterich und Drüsiges Springkraut sieht man bei Wanderungen in der niederösterreichischen Natur mittlerweile vielerorts. Die Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal wird nun zwei Projekte starten, um die Ausbreitung von invasiven Neophyten einzudämmen.

In Ober-Grafendorf startet ein Projekt, in dem gezielt der Staudenknöterich bekämpft werden soll. Auf mehreren Flächen im gesamten Gemeindegebiet werden gezielte Mähmaßnahmen gesetzt. Insgesamt betrifft das von der Leader-Region geförderte Pilotprojekt „Neophytenmanagement Pielachtal“ 3.000 Quadratmeter.

Da sich der Knöterich sehr schnell ausbreitet, ist es laut Projektleiterin Cornelia Janker gut möglich, dass die Pflanze seit der letzten Bestandsaufnahme weitere Gebiete eingenommen hat. „Bei einer Begehung im April werden wir die Flächen genau unter die Lupe nehmen. Das ganze Projekt wird mit einer Videodokumentation zum Monitoring begleitet“, sagt Janker.

Sie betont, dass für die Bekämpfung des Knöterichs ausschließlich natürliche Mittel eingesetzt werden, keine Pestizide. Die Mähmaßnahmen starten im Mai und das Projekt läuft bis September 2024. Wenn das Pilotprojekt in Ober-Grafendorf erfolgreich ist, soll es auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden.

Nutzen ziehen aus den Neophyten

„Ich bin kein Freund davon, zu sagen, diese Pflanzen sind 'böse' und man muss sie bekämpfen“, sagt Lotte Riesenhuber. Sie leitet den zweiten Teil des Pielachtaler Plans zur Handhabung von Neophyten. Das Ziel des Projekts der Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) Pielachtal ist, die Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Hinsicht zu sensibilisieren. Einerseits wird es Informationstage zum Sensenmähen geben, andererseits auch Kochworkshops, die sich mit kulinarischen Verwendungen für die eingeschleppten Pflanzen befassen.

„Im ersten Teil des Workshops wird es einen dreißigminütigen Vortrag über Neophyten von „Natur im Garten“ geben. Dann gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Neophyten sammeln“, erklärt Riesenhuber. Im Anschluss werden die Pflanzen verkocht. Sowohl Teile des Staudenknöterichs als auch des Springkrauts eignen sich zum Verzehr. „Und aus der Kanadischen Goldrute kann man einen Tee kochen, der bei Nierenbeschwerden toll helfen kann“, beschreibt Riesenhuber. Geleitet werden die Kochworkshops von der Diätologin und Kräuter-Expertin Katharina Hinterberger.

Riesenhuber möchte zudem darauf aufmerksam machen, dass auch einige beliebte Zierpflanzen problematische Neophyten sind. Das Drüsige Springkraut wurde zum Beispiel einst als Zierpflanze gesetzt. Auch Pflanzen wie der beliebte Sommerflieder können sich schnell über die Grenzen des eigenen Gartens hinaus ausbreiten.

„Oft ist den Leuten gar nicht bewusst, was sie sich da in den Garten holen. Oder auch, dass sie die Pflanzen nie loswerden können, wenn sie sie nach dem Jäten in den eigenen Kompost geben, und diesen dann später verwenden“, sagt Riesenhuber. „Leider lieben die Pflanzen unseren Boden. Sie sind nicht böse, aber sie verdrängen eben unsere heimischen Pflanzen.“

