Pielachtal sagt Staudenknöterich weiterhin den Kampf an

Als invasive Neophyten bezeichnet man jene Pflanzenarten, die sich in nicht heimischen Gebieten ansiedeln und dem dortigen Ökosystem schaden. In Ober-Grafendorf ist es zurzeit der Japanische Staudenknöterich, der eine Bedrohung für das heimische Grün darstellt. Aus diesem Anlass trafen sich kürzlich Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Obergrafendorf und der KLAR! Pielachtal, um eindämmende Maßnahmen zu besprechen. Seit Mai werden bereits regelmäßig bestimmte Flächen durch den Maschinenring gemäht, um den Staudenknöterich fachmännisch zu entsorgen. Dadurch soll das Rhizom der Pflanze derart geschwächt werden, um den Neophyten im weiteren Verlauf endgültig zu beseitigen, in etwa durch Heißschaum, Elektrolanzen, Folienabdeckungen oder Konkurrenzpflanzungen.

Das durch die Leader-Region Mostviertel-Mitte geförderte Projekt, will allgemein Bewusstsein gegenüber Neophyten schaffen, weswegen Herwig Niederer das Vorhaben mitdokumentiert. Diese Kurzvideos werden auf klar.pielachtal.at und auf dem Youtube-Kanal „Pielachtal das Dirndltal“ zu sehen sein. Zudem soll es spezielle Aktionstage, Vorträge durch die KLAR! Pielachtal oder auch Natur im Garten geben. Anmeldungen für den Kochworkshop im TEH Kräuterschaugarten Weinburg am 28. September sind bereits möglich unter l.riesenhuber@pielachtal.at.