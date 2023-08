Frankenfelser Stromnetz: Weg frei für erneuerbare Energie

Der Infrastrukturausbau in Frankenfels geht voran: Das Verteilernetz der Gemeinde wurde grundlegend überarbeitet und auf die vermehrte Einspeisung erneuerbarer Energien vorbereitet. Die Netz NÖ errichtete außerdem die Trafostation „Frankenfels Mitterstein“, an die in Zukunft eine große Photovoltaikanlage angeschlossen werden soll.

„Das ist ein wichtiger Schritt in eine saubere Energiezukunft!“, freut sich Bürgermeister Herbert Winter über den Infrastruktur-Ausbau in seiner Gemeinde.