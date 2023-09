Bauhof der Gemeinde Weinburg unter neuer Leitung

Mit September 2023 hat Martin Gleiß die Leitung des Bauhofes übernommen. Seit 2011 ist er bereits am Bauhof als Mitarbeiter tätig. Ernst Boria, der bisherige Bauhofleiter - wird sich Schritt für Schritt in Form eines Altersteilzeitmodells in die Pension zurückziehen. Er soll Martin Gleiß in den nächsten Monaten noch unterstützen und ihm bei der Einarbeitung helfen.

"Wir sind sehr froh, dass wir Martin Gleiß für diese wichtige Position gewinnen konnten", sagt Bürgermeister Michael Strasser. "Er ist ein erfahrener und kompetenter Fachmann, der die Belange der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger bestens kennt. Ich wünsche ihm für die neue Aufgabe viel Freude und Erfolg.“