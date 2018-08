Schon seit der Besiedelung des Gebietes wird in der Region um den Ötscher Obst angebaut und genutzt. Das Projekt Hochlagenobst im Naturpark Ötscher-Tormäuer beschäftigt sich mit dem Erhalt, der Pflege und der Wiederentdeckung der typischen und gut an die rauen Gegebenheiten angepassten Obstsorten.

Gemeinsam mit den LEADER-Regionen Mostviertel-Mitte und Eisenstraße NÖ ist es gelungen, eine Leihobstpresse in die Region zu holen. Alle Bewohner der Naturparkregion haben am 28. September in Neubruck und am 5. Oktober in Wienerbruck die Möglichkeit, ihre eigenen Äpfel und Birnen zu Saft pressen zu lassen.

Kleinere Mengen (unter 300 Kilogramm) werden gewogen, gesammelt und zu einem gemeinsamen Saft gepresst. Davon erhält man seinen entsprechenden Saftanteil. Ab 300 Kilogramm Obst kann Saft aus den „eigenen Früchten“ gepresst werden. Die Früchte müssen aussortiert und gereinigt an die Pressstandorte geliefert werden.

Danach werden sie vor Ort gewaschen, gepresst, pasteurisiert und in Box-Schachteln gefüllt (fünf oder zehn Liter). Pro Liter Saft wird ein Unkostenbeitrag von 69 Cent verrechnet (Pressen und Gebinde inkludiert).

Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem Presstermin ist unter 02728/21100 notwendig.