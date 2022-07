Katze Luna führt durch Volksschule Hafnerbach

Werbung

Seit Jahren kommt Katze Luna, die in der Nachbarschaft der Volksschule Hafnerbach wohnt, zu Besuch in die Schule und streift immer wieder durch den Schulgarten. Jetzt ist sie die Hauptfigur einer App, die die Schüler der vierten Klasse mit ihrem Lehrer Hubert Marchart und Unterstützung der Arge Dunkelsteinerwald entwickelten.

„Meine Klasse ist sehr technikaffin und war sofort mit Begeisterung dabei“, berichtet Marchart. Über das ganze Semester hinweg erarbeiteten die Kinder mit ihrem Lehrer die App, die es für Android-Handys und iPhone gibt. Die Ideen dafür stammen von den Schülern. So stellten sie die Spuren der Katze im Schulgarten nach, es gibt verschiedene Stationen zu bewältigen, bis man beim Ziel einen Tresor öffnen kann.

„Es gibt acht Stationen mit verschiedenen Aufgaben. Gemeinsam mit Biologin Katrin Kraus von der Arge Dunkelsteinerwald haben wir ein Probespiel erstellt“, erzählt Marchart. Das Spiel ist konzipiert für Kinder ab der zweiten Klasse Volksschule, denn es wird Basiswissen aus dem Sachunterricht abgefragt. „Beim Test der App haben aber auch Erwachsene daran gefallen gefunden“, weiß der Lehrer.

„Die Abenteuer der Schulkatze Luna“ können auch in den Sommerferien gespielt werden, denn das Schulareal ist zugänglich. Der QR-Code für den Start befindet sich im Eingangsbereich der Volksschule. „Ich freue mich sehr, dass die Kinder unserer Volksschule so aktiv an dem Projekt mitgewirkt haben und damit großes Interesse an unserer Natur bekundet haben“, freut sich Bürgermeister Stefan Gratzl.

