Einen neuen Vertriebsweg geht der Hofladen der Familie Gatterer. Seit April werden Säfte, Most, Schnäpse, Brot, Fleischwaren, Sauerkonserven, Dirndlprodukte und Co. über die App „Smorder“ (Smart Order) verkauft. Der Einkauf funktioniert, indem die App heruntergeladen wird, man sich registriert, dann den Hofladen Gatterer sucht und die gewünschten Produkte in den Warenkorb hinzufügt.

„Natürlich kann auch per E-Mail, Telefon oder WhatsApp bestellt werden"

Dann kann der Kunde entscheiden zwischen Selbstabholung oder Lieferung. Der Bezahlvorgang erfolgt mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Das Liefergebiet umfasst derzeit Ober-Grafendorf, St. Pölten und St. Georgen am Steinfelde. „Natürlich kann auch per E-Mail, Telefon oder WhatsApp bestellt werden. Aber wir wollen unsere Produkte über neue Wege bekannt machen und in diesen schwierigen Zeiten die Kunden erreichen. Deshalb haben wir einen Anbieter gesucht, der einen einfachen Bestell- und Zahlvorgang anbietet und sind auf die ,Smorder‘-App der Firma APRO-Kassensysteme gestoßen“, erzählt Magdalena Stern.

„Bei unserem angebotenen Sortiment gibt es allerdings eine kleine Beschränkung. Da wir genaue Mengen- und Preisangaben anbieten müssen, ist es uns zum Beispiel nicht möglich einen Schweinslungenbraten anzubieten“, erläutert Magdalena Stern, die auf die Idee mit „Smorder“ kam und dieses Projekt organisiert hat.

Die App existiert bereits seit 2014 und ist eine Erfindung von vier Studenten aus Oberösterreich.

Grund für die Idee der App war damals, dass die Bestellaufnahme im Restaurant den Studenten zu lange gedauert hat. So überlegten sie sich eine Alternative zum klassischen Bestellvorgang. „Der Fokus liegt auf Gastronomiebetrieben, wo der User seine Speisen einfach von zuhause auswählen, bestellen und bezahlen kann. Weiters bieten wir ebenfalls für Direktvermarkter eine einfache Lösung für den Vertrieb ihrer Waren an“, erklärt Michael Weberschläger von APRO-Kassensysteme und Miterfinder der App.