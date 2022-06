Das Haus der Lebensretter: Rundgang beim ASBÖ Rabenstein

Werbung

Man glaubt schon gleich, man ist in einem Hotel angekommen, wenn man den Empfangsbereich der neuen Rabensteiner Rettungsstelle betritt. Kein nüchternes Einsatzgebäude, sondern aufgrund seiner Holzelemente verleiht dieser Bau Wohlfühlklima. Ebenso der Snack- und der Kaffeeautomat laden zum Verweilen ein.

Wohlfühlen & arbeiten: Team ist jederzeit startbereit

Doch hier wird nicht gechillt, sondern gearbeitet. Laufend überwacht Sanitäter David Schagerl den großen Monitor sowie weitere Bildschirme. Hier werden alle Einsatz- und Krankentransporte der Samariterbundstelle aktuell angezeigt. Das Team ist daher jederzeit startbereit, auch am letzten Samstag, beim „Tag der offenen Türe“.

Baubeginn zur kompletten Umstrukturierung der neuen Rettungsstelle war 2019. Ein einstimmiger Beschluss im Gemeinderat. „Das alte Objekt war mehr als sanierungsbedürftig“, erzählt ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer beim Rundgang durch die Rettungsstelle. „Das Gebäude war feucht und platzbeengt“, erinnert er sich.

Das neue Haus erfüllt nun alle Anforderungen an eine moderne Rettungsstelle. Das ist auch von Nöten, denn neben dem ASBÖ Frankenfels ist der ASBÖ Rabenstein am Weg zum RTW-C-Stützpunkt im Tal. „Dann sind wir rund um die Uhr mit Notfallsanitätern besetzt“, erklärt Vorlaufer. Derzeit sind gerade einige in Ausbildung. Das dafür nötige Einsatzfahrzeug ist bereits vorhanden.

Bürgermeister half etliche Stunden ehrenamtlich mit

Hell und freundlich präsentiert sich das Büro der hauptamtlichen Mitarbeiter der Dienststelle, etwas kleiner, aber ebenso praktisch, der Office-Bereich für die Aktion „Essen auf Rädern“, die Ilse Schindlegger leitet. Sie und ihr ehrenamtliches Team bringen nicht mobilen, kranken oder pflegebedürftigen Personen ehrenamtlich warme Mahlzeiten ins Haus.

Im Obergeschoss des Gebäudes finden die ASBÖ-Mitglieder in mehreren bequemen Schlafkojen Ruhe. Sehr praktisch: ein eigener Wäscheschacht ins Erdgeschoss für Schmutzwäsche.

Im ersten Stock ist aber auch der große Schulungsraum. Hier können sich die Mitglieder nun laufend fortbilden. Darauf legt Vorlaufer wert. Natürlich fehlt auf der neuen Dienststelle nicht die Garage für die Einsatzfahrzeuge mit Waschplatz. Rund eine Million Euro hat die Gemeinde investiert, aber durch Eigenleistung viel gespart.

„Davon profitieren wir alle, denn jeder kann in die Situation kommen, die Rettung zu benötigen. Es ist nur recht und billig, dass die Ehrenamtlichen eine adäquate Unterkunft haben, wo sie sich wohlfühlen. Andernfalls findet man auf Dauer mitunter keine Ehrenamtlichen mehr“, meint Bürgermeister Kurt Wittmann.

Er hat unzählige Stunden, genau wie Johann Moderbacher, Mitglieder des Gemeinderates und Vertreter örtlicher Vereine, ehrenamtlich beim Bau mitgeholfen – eine Selbstverständlichkeit für den Rabensteiner Ortschef. „Durch die vielen ehrenamtlichen Helfer konnten wir einiges an Mehrkosten sparen“, betont er.

Pfusch am Bau ist aber hier nicht passiert, denn alle Arbeiten standen unter der Federführung der Firma Anzenberger und anderer Professionisten aus der Region.

