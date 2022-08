Abschied nach 40 Jahren für Rabensteins Altkommandant Schönbäck

Werbung

Nach einer schwierigen Zeit startet die Freiwillige Feuerwehr Rabenstein mit einem jungen und zukunftsorientierten Team in die Zukunft, wie sie bei den Neuwahlen betonten.

Nach über 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Rabenstein und nach 17 Jahren durchgehend im Kommando hat der Altkommandant Johann Rudolf Schönbäck sein Amt als Feuerwehrkommandant niedergelegt. In einer Rede erklärte er, dass er der Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Rabenstein nicht entgegenstehen will, sondern diese und das neue Team rund um Markus Riedl auch in Zukunft tatkräftig unterstützen wird.

Markus Riedl wurde mit Mehrheit zum neuen Feuerwehrkommandanten gewählt. Er ist seit 26 Jahren Mitglied der Feuerwehr und daher bestens geeignet, die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr neu zu gestalten, wie Alt-Kommandant Schönbäck betonte. Ihm zur Seite steht Erik Haas, der ebenfalls bereits auf 17 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann. Beide wurden mit großer Mehrheit gewählt.

Als erste Amtshandlung und zur Komplettierung des Kommandos ernannte der neue Kommandant Helmut Lechner zum Leiter des Verwaltungsdienstes. Bürgermeister Kurt Wittmann, der als Vorsitzender die Wahlen durchführte, gratulierte den beiden zum neuen Amt und versicherte ihnen sein Vertrauen. Ebenfalls als Gratulanten anwesend war das Kommando des Abschnitts mit Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Ganaus, seinem Stellvertreter Walter Bugl und Thomas Scherner.

