Neue Kampagne Regionalbüro Pielachtal bewirbt das „Geschirrmobil“ mit einem Video

Mit dem "Geschirrmobil" sollen Plastik und Transportwege gespart werden. Foto: NÖN-Archiv

D as Regionalbüro Pielachtal präsentiert sein „Geschirrmobil“ nun auch in einem Video. So möchte man den Menschen näherbringen, warum es sinnvoll ist, es bei der eigenen Veranstaltung einzusetzen.

In einem knapp zweiminütigen Video auf Facebook macht das Regionalbüro Pielachtal jetzt auch mit einem Video Werbung für sein „Geschirrmobil“. In dem Clip wird unter anderem erklärt, warum man dieses Gefährt nutzen sollte und wie man es sich ausborgen kann. Im Pielachtal gibt es derzeit sechs „Geschirrmobile“. Sie haben Porzellangeschirr, Gläser, Besteck und Geschirrwaschanlagen an Bord und können von Vereinen oder anderen Veranstaltern für Feste ausgeliehen werden. Ziel ist es, Einmalgeschirr, wie es oft auf Feiern genutzt wird, zu reduzieren. Abgesehen davon, dass weniger Plastik - und grundsätzlich Abfall - produziert wird, sind auch die Transportwege kürzer. Seit Kurzem ist das Regionalbüro auch auf Facebook und auf Instagram.