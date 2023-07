Pater Altmann feierlich beim Frankenfelser Pfarrfest begrüßt

Pater Altmann Wand ist der neue Pfarrer der Pfarren Grünau, Rabenstein, Loich, Kirchberg, Frankenfels und Schwarzenbach. Am Sonntag feierte er seine erste Messe in Frankenfels. Bei strahlend schönem Wetter konnten beim anschließenden Pfarrfest rund um das Pfarrheim und am Pfarrer-Stangl-Platz viele Gäste begrüßt werden.

Die Frankenfelserinnen und Frankenfelser hatten so die Möglichkeit ihren neuen Pfarrer kennenzulernen. Mit Moderationen von Helga Wegerer und Wutzl Poid, sowie Auftritten der Kindervolkstanzgruppe des Heimat- und Trachtenvereines Frankenfels, Elias Reisenbichler auf der Steirischen Harmonika und der Hausbanklmusi, gab es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Bei einem Schätzspiel konnte man zahlreiche schöne Preise gewinnen. Der Reinerlös der Veranstaltung dient der Kirchturmrenovierung der Pfarrkirche Frankenfels.