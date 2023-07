Ober-Grafendorf: Frisches vom Wochenmarkt

Vorläufig alle 14 Tage gibt es am Dirndltaler Wochenmarkt am Kirchenplatz in Ober-Grafendorf frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Sabine Huber aus Langenlois ist die neue Marktbeschickerin. „Ich produziere fast alles selbst und bekomme von bekannten Produzenten auch ein paar Sorten“, erzählt Huber über ihr reichhaltiges und vitaminreiches Sortiment.

Das Angebot reicht von frischen saisonalen Beeren, saftigen Pfirsichen bis hin zu Kopfsalat, verschiedene Paprikasorten, Fisolen, Zucchini und vielem mehr. Frische Blumen ergänzen das Sortiment. Huber produziert ihre Produkte in fünf großen Tunneln, in Glashäusern und im Freiland. Zur Liebe von Obst und Gemüse und dem Verkauf äußert die Produzentin: „Von Kindesbeinen an bin ich in der Branche tätig. Früher mit den Eltern, dann selbst. Ich stamme aus einer Marktfamilie. Mir gefällt, wenn im Frühjahr die Natur erwacht und alles zu wachsen beginnt und später die fertige Frucht an der Pflanze zum Verzehr hängt.“

Auf den Ober-Grafendorfer Wochenmarkt wurde Sabine Huber durch einen Marktbeschicker-Kollegen aufmerksam, der ihr den Platz empfohlen hat. „Vorerst werde ich 14-tätig da sein, denn ich werde einmal schauen ob es sich rentiert. Schließlich müssen sich die Spritkosten bezahlt machen“, sagt Sabine Huber. Wie der Lokalaugenschein zeigte lief es am ersten Tag sehr gut.

Der Wochenmarkt findet immer Freitag von 15.30 bis 19 Uhr statt am Kirchenplatz in Ober-Grafendorf statt.

Das Duo "Hartl und Stöckl" spielen am 4. August ab 17 Uhr am Wochenmarkt auf. Foto: Gemeinde Ober-Grafendorf

Musikalische Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt

Am Freitag, 4. August, findet das nächste Event am Dirndltaler Wochenmarkt statt. Das Duo „Hartl & Stöckl“ spielt ab 17 Uhr auf. Florian Hartl und Harry Stöckl sind bekannte Musiker der lokalen Szene. Im Duo spielen sie Klassiker aus fünf Jahrzehnten von Rock und Pop bis Country.