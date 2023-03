Hofstetten-Grünau: Standesamt zieht um

Der Um- und Zubau des Bürger- und Gemeindezentrums (BGZ) in Hofstetten-Grünau geht in die finale Phase. Im Zuge dessen siedeln die Trauungen in den Kulturraum. „Dort ist das Ambiente schöner“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Arthur Rasch. Er stellt sich vor, dass die Hochzeitsgesellschaft nach der Trauung direkt auf die neue, überdachte Terrasse gehen und dort etwa der Sektempfang stattfinden kann. Dort gibt es auch einen Wasseranschluss für einen Caterer. Neben Hochzeiten kann die Terrasse künftig für Vernissagen, Bälle und sonstige Veranstaltungen im BGZ genutzt werden.

In die neuen Möbel, Vorhänge und Bilder investiert die Gemeinde insgesamt rund 20.000 Euro. In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Mandatarinnen und Mandatare die Aufträge vergeben: Die Firma Sonnenschutz Grubner liefert neue Plissees zum Verdunkeln (rund 1.300 Euro) und die Innenarchitektin Christina Öllinger einen Vorhang zur Schalldämmung (rund 6.600 Euro). Für die Möbel ist der Tischler Boria zuständig. Er fertigt einen halbrunden Trauungstisch, fünf Sessel und einen längeren Kasten für Utensilien des Standesamts (rund 9.800 Euro). „Ikea-Möbel kann man da nicht reinstellen. Und nach 30 Jahren darf man den Trauungssaal mal erneuern“, rechtfertigt der Bürgermeister die Ausgaben. Die Rückwand sollen Landschaftsfotos von der Gemeinde schmücken, sie fertigt die Fotografin Rita Newman aus Hofstetten-Grünau an.

Mitte April soll die Neugestaltung abgeschlossen sein. Alle Beschlüsse waren einstimmig.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.