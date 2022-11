Frankenfelser Geschäft bietet regionale Deko für Daheim

Werbung

Kleine Häuser aus Holz, gezeichnete Porträtfotos und Schalen aus Beton – das bekommt man bei „Andrea’s Dahoam Dekor“. Den Wunsch, ihr eigenes Dekorgeschäft zu leiten, erfüllt sich nämlich Andrea Strebl. Die 40-Jährige eröffnet ihren Laden am Freitag, 25. November, in Frankenfels. Besonders an dem Geschäft sind ihre handgefertigten und regionalen Produkte.

Handwerklich geschickt sei sie schon immer. Früher habe sie im Steinmetzbetrieb ihrer Eltern mit Beton herumexperimentiert. „Jetzt mach ich dies zu meinem Beruf“, freut sich die gelernte technische Zeichnerin über den Schritt in die Selbstständigkeit. Davor sammelte sie Erfahrungen im Krankenhaus und bei den NÖ Bahnen.

Ihre Kunstwerke stellt sie zurzeit in ihrer Garage her. Der Fokus liegt dabei auf Regionalität. Selbst das Holz, aus dem sie die Häuschen entstehen lässt, kommt aus Nachbarbetrieben. „Es bereitet mir große Freude, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und je nach Saison passende Dekor-Artikel anzufertigen“, schwärmt Strebl.

Momentan wird ihre Werkstatt um einen Geschäftsraum vergrößert, wo sie künftig ihre Kunstwerke ausstellt. Zusätzlich präsentiert Strebl ihre Artikel am Adventmarkt in Schwarzenbach und in Laubenbachmühle.

