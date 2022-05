Gastro-Profi Madonna sorgt für Italien-Flair in der Kirchberghalle

Werbung

Für den Gastronomiebetrieb und die Bewirtung in der Kirchberghalle gibt es ab 1. Mai endlich einen neuen Pächter: Michele Madonna .

Dieser ist gebürtiger Italiener, stammt aus Neapel und ist seit dreißig Jahren in der Gastronomie tätig; davon zehn Jahre in Österreich und zuvor langjährig in Deutschland. Er führt bereits erfolgreich das Lokal „Pepe Nero“ in St. Pölten.

Familie hilft - und wohnt zum Teil auch schon im Ort

Das Lokal in der Kirchberghalle, das zuletzt Roman Klauser geführt hat, trägt nun den Namen „Norico“ und wird als „Pizzeria & Gelateria“ als Familienbetrieb geführt. „Von meiner Familie helfen mehrere Personen mit; darunter meine Tochter und mein Bruder“, berichtet Michele Madonna. Einige davon wohnen praktischerweise auch gleich in Kirchberg.

Freunde von Pizza, Pasta, Nudeln und Fisch kommen beim neuen Kirchberghallenwirt voll auf ihre Rechnung. „Es wir aber auch Eis und regionale Speisen geben“, versichert er. Italienische Weine und Spirituosen finden sich ebenso auf der Getränkekarte. Bezüglich Ausschank heimischer Weine sind Gespräche mit Hans-Jörg Schelling vom Stiftsweingut Herzogenburg im Gange.

Bürgermeister Franz Singer ist erleichtert, dass es nun wieder eine Gastronomie im Veranstaltungszentrum des Ortes gibt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das ist eine neue Chance für die Bewirtung im Gastlokal und in der Kirchberghalle. Es gibt schon Kontakte zu regionalen Anbietern.“

Die Erwartungshaltung des neuen Pächters ist groß: „Die Gemeinde Kirchberg ist ein schöner Ort. Wir möchten ein Treffpunkt für junge Leute und für Gäste aus dem Pielachtal und darüber hinaus sein“.

Die Feuertaufe hatte das Lokal-Team schon vor der offiziellen Eröffnung zu bestehen. Vorigen Samstag wurde die Bewirtung beim Frühlingsball für den Feuerwehrabschnitt Kirchberg in der Halle durchgeführt.

