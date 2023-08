„Jochen der Knochen“: Rabensteinerin unterstützt bei Schmerzen

Dass es im Rücken zwickt, die Schulter steif ist, oder sich das Knie beim Gehen bemerkbar macht, kennen wohl viele Menschen. Gerade wer beruflich viel sitzt, oder viele einseitig belastende Bewegungen ausführt, ist von Verspannungen betroffen. Die Liebscher & Bracht Methode soll dem entgegenwirken.

Claudia Hackl hat in der Karenz mit der Ausbildung zurLiebscher & Bracht-Therapeutin begonnen und diese nun abgeschlossen. Nun möchte sie ihr Wissen zu der Methode teilen. Laut den Entwicklern der Methode, Petra Bracht und Roland Liebscher Bracht, entstehen viele der Schmerzen, die Menschen den Alltag schwer machen, durch einseitige Belastung des Bewegungsapparates und daraus entstehenden „Verkürzungen“ bzw. Verspannungen der Muskeln und „Verfilzungen“ der Faszien. Gezielte Dehnung und Bewegung sollen dabei helfen, diese zu lösen. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Faszienrollen. Wichtig ist, dass die Übungen keine Schmerzen verursachen, wie etwa zu starke Dehnungen es tun. Denn bei Schmerzen verkrampft man sich umso mehr, was dem Ziel der Methode widerspricht.

Wie Hackl betont, ist die Liebscher & Bracht-Methode keine Physiotherapie und ersetzt diese nicht. Wissenschaftliche Studien, die auf einen positiven Effekt der Übungen hinweisen, gibt es noch nicht, nur Erfahrungswerte. Sie therapiert keine Menschen und stellt keine Diagnosen, sondern unterstützt jediglich in der korrekten Anwendung der Übungen nach Liebscher & Bracht.

Als Maskottchen dient „Jochen der Knochen“. Das lebensgroße Übungsskelett hat sich Hackl im Zuge der Ausbildung gekauft. Ein kleineres mit dem Namen „Brigitte das Gerippe“ hat sie ebenso. „Bei mir hat alles einen Namen - die Skelette natürlich auch“, lacht Hackl. Die Facebook-Seite, auf der sie ihre Dienste bewirbt, trägt daher den Namen „Jochen der Knochen“.

Ziel: Integration in den Alltag

Hackl bietet sowohl Einzel- als auch Gruppentermine an. Die Gruppentermine sollen vor allem dazu dienen, Menschen zu helfen, am Ball zu bleiben. Durchführen sollte man die Übungen jedoch täglich, bei akuten Problemen besser zweimal am Tag. Ideal wäre, die Übungen prophylaktisch durchzufühen, auch, wenn man noch keine Schmerzen hat. Da die sanften Übungen nur wenige Minuten in Anspruch nehmen, ist es laut Hackl für die meisten Menschen möglich, diese in den Alltag zu integrieren. „Die Wade dehne ich zum Beispiel am liebsten beim Kochen. Ich koche jeden Tag für meine Kinder, da geht das nebenbei“, sagt Hackl.