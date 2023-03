Neues Modegeschäft in Kirchberg

Flippige Damenmode aus Italien und Kreationen aus Salzburg präsentiert Mary Glaser in ihrer Boutique „Pippi“. Zusätzlich zu ihrem Geschäft in Rabenstein hat sie jetzt eine Filiale in Kirchberg eröffnet. Bereits vorigen Samstag organisierte die Unternehmerin eine viel beachtete Modeschau.

Das Geschäft in der Poststraße 6 beherbergte früher eine Schneiderei. In den letzten Jahren wurden die Räume als Kunstrefugium mit Ausstellungen sowie für Musik- und Gesangsveranstaltungen genützt. Die Mode soll dieses Angebot ergänzen. „Sie umfasst Hosen, Röcke und Kleider in den unterschiedlichsten Farbkombinationen, ist bunt gefächert und farbenfrisch“, beschreibt Glaser ihr Sortiment. Ihr ist besonders wichtig, die Persönlichkeit ihrer Kundinnen zu unterstrichen. Nach Vereinbarung erfüllt sie Modewünsche auch samstags.

Erst letzten Juli eröffnete die Mankerin das Geschäft in Rabenstein und freut sich seither über regen Zuspruch. „Ich habe ein großes Einzugsgebiet. Meine Kundinnen kommen aus dem Pielachtal, Nachbartälern und sogar aus Baden und Mistelbach“, betont Glaser. Nebenher arbeitet sie an ihrem zweiten Kinderbuch „Der kleine traurige Drache im Drachenland“, das im Sommer erscheinen soll.

„Ich freue mich, wenn wieder etwas Neues entsteht und Innovation spürbar ist“, meinte Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer bei der Eröffnung. Jeder neue Betrieb sei eine Bereicherung für die Gemeinde.

