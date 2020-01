Der langersehnte Wunsch der Ober-Grafendorfer nach einer gepflegten Gastronomie geht bald in Erfüllung. Das ehemalige Gasthaus „Zum Schweiger“ hat einen neuen Pächter und soll unter dem Namen „Berdas“ im März aufsperren.

Zustande kam die Wiederbelebung des Gasthauses, nachdem Sabani Abdulnaser aus Loosdorf das große Areal samt den Gebäuden gekauft und die Gastroräumlichkeiten an Dasara Halilaj-Hamiti verpachtet hatte.

Marlene Groihofer Gastronomie? Ja, bitte!

Halilaj-Hamiti ist die Tochter des Gastronomen Uka Halilaj, der das Restaurant Melkerblick im Wachaubad Melk betreibt und selbst seit 30 Jahren mit Leib und Seele Koch ist. Der Gastronom sammelte im Übrigen viele Erfahrungen in Steak- und Fischrestaurants.

Geplant ist bodenständige, österreichische Hausmannskost, aber auch Steak und Fisch sollen auf der Karte stehen. Abgerundet wird das kulinarische Angebot mit Themenabenden, saisonalen Gerichten wie Wild oder Gans, Tagestellern und speziellen Wochenendmenüs.

„Wir möchten die traditionelle Wirtshauskultur mit der Kunst vom Kochen im Ort wiederbeleben, und nachdem wir das Lokal erstmals besichtigt hatten, verliebten wir uns sofort in die Räumlichkeiten“, erzählen beide. Uka Halilaj wird als Koch und zur Unterstützung seiner Tochter tätig sein wird.

Chefin wird seine Tochter Dasara Halilaj-Hamiti werden, da sie sich mit einem Speiselokal selbstständig machen möchte.

„Wir wollten schon immer ein richtiges Speiselokal haben, denn im Melkerblick können wir keine allzu große Karte etablieren“, schildert Dasara Halilaj-Hamiti.

Gemütliches Lokal mit modernem Ambiente

Geplant ist auch, den rund 100 Quadratmeter großen Schanigarten auf Vordermann zu bringen und dort musikalische Veranstaltungen anzubieten. Zum Gasthaus gehört ein eigener Veranstaltungsstadl, mit dem die Familie Halilaj in Zukunft noch große Pläne hat. Eine Art Heurigenstüberl ergänzt die gemütliche Atmosphäre.

„Ich kann mir gut vorstellen, in dem Stüberl geschlossene Gesellschaften unterzubringen und sie mit Jausenplatten zu versorgen“, gibt Uka Halilaj Einblick in die Pläne des Familienunternehmens.

Bis März hat die Familie noch viel zu erledigen. So stehen intensive Reinigungs- und Lackierungsarbeiten an und in der Küche muss noch einiges hergerichtet werden. „Wir möchten frische Luft, eine anheimelnde Atmosphäre und ein modernes Ambiente in dieses wunderschöne Lokal bringen“, ist Familie Halilaj optimistisch. Nicht umsonst haben sie sich unter anderem von der Wiener Kaffeehauskultur inspirieren lassen. Auch mit der „Blumenfee“ möchte man zusammenarbeiten, um die Räume und den Außenbereich entsprechend zu dekorieren.

Der Name „Berdas“ setzt sich aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben von Dasara Halilaj-Hamitis Namen und dem ihres Mannes zusammen.