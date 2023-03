„Süßes Häuschen“: Reger Andrang am ersten Tag

Gleich am Eröffnungswochenende herrschte im „Süßen Häuschen“ von Konditormeisterin Magdalena Fink in Kirchberg reger Andrang. Die Kundschaft freute sich über die große Auswahl an köstlichen Mehlspeisen, Kuchen und Torten und bewunderte die von der Chefin kunstvoll gestaltete Eröffnungstorte. Viele nahmen am Gewinnspiel teil. Namens der Gemeinde Kirchberg stellte sich Bürgermeister Franz Singer ein. Er freute sich über die Betriebseröffnung und wünschte der Konditorin und ihrem Team ein erfolgreiches Wirken.

