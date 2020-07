„Das war ein Wunsch vieler Tagestouristen“, erzählt der Schwarzenbacher Bürgermeister Andreas Ganaus.

Ab kommenden Montag, 27. Juli, wartet die Gemeinde Schwarzenbach mit einem ganz besonderen Angebot für das Pielachtal auf – einem Shuttleservice, der die „Himmelstreppen“-Nutzer vom Bahnhof Schwarzenbach in das Ortszentrum und bei Bedarf auch wieder retour fahren soll. Wer nämlich in Schwarzenbach aussteigt und öffentlich unterwegs ist, muss einen rund Sechs-Kilometer-Marsch machen, um zum Ortskern zu gelangen. „Viele wollen aber von Schwarzenbach ausgehend, unsere Ausflugsziele bewandern“, weiß der Ortschef. So sind die Schaumühle, die Geißenbergalm, die Hubertuskapelle, die Pielach-Klause, der Pielachursprung oder die hölzerne Kirche beliebte Destinationen für Tagesausflüge. Diese möchte man nun durch den Shuttleservice leichter zugänglich machen. „Auf diese Weise wollen wir den Bürgern unseren Ort näher bringen und auch die örtliche Gastronomie und die Ausflugsziele beleben“, betont er. Auch Pilger, die eine Wegstrecke gemütlicher zurücklegen wollen, hätten künftig so die perfekte Verbindung, dass sie von Schwarzenbach weiter über Annaberg nach Mariazell marschieren können. Maximal acht Personen können mitfahren, der Shuttle muss telefonisch, bei Gruppen am Vortag, bestellt werden. Er ist täglich zwischen 7.30 und 19.30 Uhr verfügbar.

Probebetrieb läuft bis Ende September

Das Angebot läuft in Kooperation mit der Mariazellerbahn. „Damit wird ermöglicht, auto- und stressfrei einen Ausflugstag zu unternehmen. Durch die Anreise mit der Mariazellerbahn können diese so einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten“, begrüßt Mariazellerbahnleiter Anton Hackner das Angebot. Ebenso erfreut zeigt sich Tourismusobmann Gerhard Hackner: „Dieser Service ist eine Aufwertung der touristischen Angebote im oberen Pielachtal.“ Bis Ende September ist der Shuttle im Probebetrieb. „Wird er gut angenommen, überlegen wir, ihn zur Fixeinrichtung werden zu lassen. Er bildet den Lückenschluss zwischen Bahnhof und unserer Ortsmitte“, kündigt Ortschef Ganaus an. Der Bus kann unter 0664/1033015 angefordert werden.