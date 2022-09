Mord im Pielachtal: Wolfgang Haydn schrieb Regionalkrimi

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit einem Mord am St. Pöltner Domplatz beginnt der erste Krimi von Wolfgang Haydn. Seine Ermittlungen führen Severin Meier, den humorvollen, aber etwas eigenen Kommissar vom LKA St. Pölten, quer durch das Pielachtal.

„Mir liegt das Tal am Herzen“, erklärt der Autor seine Wahl. Er schätze es nicht nur wegen seiner landschaftlichen Schönheit, sondern auch wegen des Erholungsfaktors und der netten Leute. Erstmals kam er in den 90er Jahren nach Rabenstein, weil sein Volleyballverein „VCU Voralpen“ eine Spielgemeinschaft hatte. Mittlerweile fährt er regelmäßig aus Pyhra ins Tal, um in den regionalen Bauernläden einzukaufen.

Herbst ist Lesezeit

Bei diesen Fahrten verlässt er gerne die Bundesstraße und erkundet die Gegend – immer auf der Suche nach Schauplätzen für seine Geschichten. Eine besondere Rolle spielt etwa die Andreaskirche, aber auch die Mariazellerbahn oder die „Bahn im Bahnhof“ kommen im Buch vor. Gleichzeitig handle es sich jedoch um fiktive Handlungen und Personen, betont der Autor.

Früher leitete Haydn die Mittelschule in Böheimkirchen. Erst mit seiner Pensionierung konnte er sich dem Schreiben vollauf widmen. Dabei versucht sich der 65-Jährige in verschiedenen Genres. Erschienen ist so bereits ein Sammelband mit 90 Kurzgeschichten, auch Manuskripte für ein Kinderbuch und einen Roman hat er noch in petto. Bei seinem aktuellen Projekt fand Haydn Unterstützung beim oberösterreichischen Verlag Federfrei, der sich auf Krimis spezialisiert hat. An zwei weiteren Fällen mit seinem Chefermittler arbeitet er schon.

Am 24. und 25. September signiert Haydn sein Werk auf dem Dirndlkirtag (Stand 46).

