Friedhofsstraße wird saniert

Die Straße rund um den Friedhof in Hofstetten-Grünau ist in schlechtem Zustand. Ein Teil der Friedhofsstraße wurde bereits vor Jahren saniert. Jetzt nimmt die Gemeinde den Abschnitt zwischen Krämerstraße und Baesbergstraße in Angriff. Im Zuge der Sanierung sollen auch die Friedhofsmauer, der Eingangsbereich und die Parkplätze beim Friedhof erneuert werden. Die Wasserleitung wird ebenfalls ersetzt.

In der jüngsten Sitzung beauftragte der Gemeinderat das Büro „Henninger und Partner“ einstimmig mit der Planung (rund 27.500 Euro). Die Firma aus Langenlois soll das Projekt von der Beratung bis zur Bauaufsicht begleiten. „Das Projekt wird sicher großvolumiger, drum müssen wir es jetzt gut planen“, begründete Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP) den Entschluss. Herausforderungen seien etwa die Asbestleitung und die Senkung des Kanals. „Der Regenwasserkanal in Richtung Baesbergstraße ist relativ desolat“, ergänzte Herbert Hollaus senior (SPÖ). Das sei schon vor zwanzig Jahren bei einer Begutachtung aufgefallen, durch das Gefälle aber noch nicht zum Problem geworden.

Insgesamt rechnet der Bürgermeister mit Kosten bis zu 450.000 Euro. Die Bauarbeiten sollen 2024 starten.

