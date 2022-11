Klassik aus dem Pielachtal als Zemlinsky-Würdigung

Der Pielachtaler Komponist Gerhard Habl schrieb im Auftrag des Landes NÖ ein neues Werk. Die Idee entwickelte er letztes Jahr anlässlich des 150. Geburtstags des Wiener Komponisten, Pianisten und Dirigenten Alexander Zemlinsky (1871-1942). „Er steht zwar nicht mehr so im Rampenlicht, war damals aber in der Spitzengruppe“, berichtet Habl.

Besonders der zweite Satz des Stücks sticht hervor. Er thematisiert die kurze Beziehung zwischen Zemlinsky und seiner Schülerin Alma Schindler, spätere Mahler. Vom Aufblühen ihrer Liebe, nachdenklichen Phasen, Stimmungsschwankungen bis hin zum Beziehungsende – Habl orientierte sich in seiner Komposition am Tagebuch der jungen Frau und übersetzte die Gefühle der beiden in Musik. Flöte und Klarinette symbolisieren ihre Zweisamkeit.

Gewidmet ist das Stück „Sextett für Zemlinsky“ dem Zemlinsky Ensemble aus Wien. Es besteht hauptsächlich aus Musikern des ORF Radio-Symphonieorchesters. Habl kannte die Musiker bereits von Auftritten in Wien und holte sie 2019 im Rahmen der Pielachtaler Classic Concerts ins Tal.

Die Uraufführung fand Ende Oktober anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Ensembles in Wien statt. Zuvor schwitzte der Komponist jedoch noch einmal Blut und Wasser: Wegen der unterschiedlichen Verpflichtungen der Musiker waren gemeinsame Proben rar gesät. Nächstes Jahr soll es eine CD-Aufnahme geben. Außerdem ist ein Auftritt im Pielachtal geplant.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.