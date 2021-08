Aufenthaltsqualität am Hauptplatz war der Wunsch der Bevölkerung und an der Verwirklichung wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Bürgermeister Rainer Handlfinger verriet Details zum neuen Hauptplatz: Rund um das Rothhaus entsteht eine wassergebundene Decke. „Die Fläche besteht aus ganzen feinem Split, ist sehr gut begeh- und befahrbar und eignet sich hervorragend als Sickerfläche“, berichtet der Ortschef.

Aus zwei Ebenen besteht der neue Hauptplatz rund um das Zentrum „H2“. Über vier Stufen wird der Schanigarten der neuen Gastronomie erreichbar sein. Auf der oberen Ebene entsteht ein Aufenthaltort zum Treffen mit Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen. Ergänzt wird der Platz mit einer Pergola, wo Gemeindeinformationen angeschlagen sind. Gestaltet wird der Platz mit einem Tegula-Pflaster. Außerdem sorgt die Gemeinde für mehr sickerfähige Böden und Belage. Auf dem Dach des neuen Gebäudes entsteht zusätzlich ein komplettes Grünraumdach.

Vor dem „San Marino“ findet man ab Spätherbst Parkmöglichkeiten in der Quervariante. „Gestaltet werden sie mit ,Greenlinern‘. Das ist eine Art von Rasensteinen in Streifenform“, informiert Handlfinger. Ergänzt wird das Großprojekt mit zahlreichen Bäumen, mehr Beeten und mehrjährigen Sträuchern. „Die bestehenden Bäume möchten wir, so gut es geht, erhalten. Bezüglich des Christbaumes sind wir noch am Überlegen“, teilt der Bürgermeister mit. Verkehrstechnisch bleibt vieles am neuen Hauptplatz alles beim Alten. Die neue T-Kreuzung wird mit einem Vorrang-Geben geregelt, die Zebrastreifen bleiben ebenfalls gleich.

Pizza essen und Parkplatz suchen

Bis der Hauptplatz zum Treffpunkt der Ober-Grafendorfer wird, dauert es noch bis zum Spätherbst. Um während der Bauzeit Besorgungen zu machen, kann man derzeit alternativ bei der Schule und rund um die Pielachtalhalle parken. Übersiedelt und neu eröffnet ist inzwischen der Container von „Pizza Bella“. Zu finden ist er im Garten des Grundstückes Hauptstraße 16. Die Zufahrt ist über den Raikaparkplatz möglich.

„Mit dem neuen Platz möchten wir möglichst wenige Umwege für Fußgänger und Radfahrer schaffen, mit dem Pflaster und der Begrünung zudem große Hitzeinseln vermeiden. Für die Gemeindebürger wird die Neugestaltung eine große Veränderung sein. Aber wir können uns gemeinsam auf das neue Aufenthaltserlebnis freuen“, zeigt sich Rainer Handlfinger begeistert.