Nachwuchs für die Weinburger Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Weinburg lud am 5. Jänner zur Mitgliederversammlung ins Gasthaus Gapp. „Heute wird Geschichte geschrieben“, verkündete Kommandant Engelbert Seiser zu Beginn stolz. Denn der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung war die Gründung der ersten Jugendfeuerwehr in der Gemeinde.

Weder Platz noch Personal, Geld oder Wissen – es gab laut Seiser einiges, was dagegen sprach. Allerdings klaffe mittlerweile ein Loch in der Altersstatistik der Mannschaft auf. „Kinder sind unsere Zukunft“, betonte daher der Kommandant.

Bis zur Gründung leistete die Feuerwehr einiges an Vorarbeit: Die Mannschaft verbrachte letztes Jahr etwa einen Tag in der Volksschule oder gab rund 50 Ferienspiel-Kindern einen Einblick in ihr Tun. Insgesamt fanden sich sieben Gründungsmitglieder zwischen zehn und elf Jahren. „Die Jugendfeuerwehr beruht auf drei Säulen: Spiel, Spaß und Ausbildung“, erklärte die frischgebackene Jugendführerin Tanja Feigl. Ziel sei es, dass sie im Anschluss in den Aktivstand übergehen. Ihre Gruppe trifft sich ab 17. Februar immer freitags von 18.30 bis 20 Uhr.

„Es war ein gutes, erfolgreiches Jahr“, bilanzierte Seiser im Anschluss. Sein Team war insgesamt 643 Stunden im Einsatz. Es gab 18 Brandeinsätze, davon elf bei der Firma Constantia Teich. Von 63 technischen Einsätzen entfielen 43 auf Wassertransporte. Außerdem übernahmen die Floriani sechs Brandsicherheitswachten, etwa beim Perchtenlauf in Weinburg. Von den 19 Übungen hob Seiser besonders die große Waldbrandübung in Hafnerbach hervor, an der alle Feuerwehren des Abschnitts teilnahmen.

An Neuanschaffungen kam etwa ein Türöffnungs-Set und Waldbrand-Ausrüstung hinzu. „Wir hatten zwar keinen Ball, dafür sind wir mit unserem Fest durchgestartet“, berichtete der Kommandant. Hier habe die Feuerwehr darauf geachtet, auf Plastik zu verzichten, und testete neue Gerichte. Selbstkritisch betrachtete er jedoch das neue Bestellsystem und die damit verbundenen Wartezeiten: „Diese Fehler machen wir heuer nicht mehr.“ Zudem betreute die Feuerwehr erstmals einen Stand bei der Herbergssuche.

Nachwuchs bei der Wehr

