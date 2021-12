Pielachtaler Promis: Wunsch vor Vorsatz

Mehr Sport ausüben, mit dem Rauchen aufhören oder mehr auf die Essgewohnheiten achten – das sind die gängigsten Neujahrsvorsätze. Doch was halten Promis aus dem Tal von Vorsätzen und was erwarten sie sich vom neuen Jahr? Sind in Pandemie-Zeiten Wünsche angebrachter als Vorsätze? Die NÖN hat nachgefragt.

Von Abnehmkuren oder Diätplänen für das neue Jahr hält Landtagsabgeordnete Doris Schmidl nichts. „So etwas habe ich mir noch nie als Vorsatz genommen“, betont die St. Margarethenerin.

Um auch im neuen Jahr fit und gesund zu bleiben, setzt Doris Schmidl auf ausgedehnte Waldspaziergänge. privat

Viel mehr wünscht sie sich Gesundheit für die ganze Familie. „Das ist doch das höchste Gut. Und der Zusammenhalt innerhalb der Familie, um die fordernde Zeit gut zu meistern. Außerdem werde ich Oma“, freut sich Schmidl. Feiern wird sie im kleinen Kreise mit ihrem Mann und Freunden. „Gemeinsam rund um den Feuerkorb stehen und dabei mit einem Gläschen auf 2022 anstoßen, darauf freue ich mich schon sehr“, erzählt sie vom Silvestervorhaben.

Auf die Rückkehr zum normalen Sportalltag hofft Alexander Schmirl im kommenden Jahr. „Wichtig wäre, dass die Corona-Situation wieder mehr unter Kontrolle gebracht wird. So kann regelmäßiges Training garantiert werden“, fordert der Olympiasportler.

Der Rabensteiner macht sich nicht viel aus Vorsätzen. „Mein Fokus liegt auf meiner sportlichen Leistung. Ich will natürlich noch besser werden“, steckt sich der Sportschütze als Ziel. Gefeiert werden soll im kleinen Freundeskreis: „Wir werden im Pielachtal gemeinsam Raclette essen und zu Mitternacht anstoßen.“

Ein wenig Ruhe und Abstand zu allen elektronischen Geräten wünscht sich Ludovico Tacoli . „Ich habe vor, von 25. Dezember bis 3. Jänner keine Mails zu checken und nur ans Handy zu gehen, wenn mir danach ist“, erzählt Tacoli, der das Gut Fridau leitet.

Der Stress vor und nach Weihnachten, rund um den Christbaumverkauf und der -abholung sei enorm. Vorsatz hat er keinen: „Gesund im Neuen Jahr ankommen, das wünsche ich mir.“ Für 2022 erwartet er sich mehr Planungssicherheit von der Regierung. „Hoffentlich kann mein Bruder bald seinen 30. Geburtstag nachfeiern. Geplant hätten wir dies zu Silvester. Aber das geht ja nun wieder nicht“, bedauert der Gutsverwalter.

Ruhig und „unaufgeregt“ wird auch die Silvesternacht bei Bobby Slivovsky . Den Jahreswechsel wird der Musiker mit seiner Familie in Kirchberg verbringen.

Vorsätze sind nichts für ihn. „Ich wünsche mir lieber, dass Menschen wieder face-to-face miteinander reden und beisammen sein können, nicht nur über Bildschirme“, erzählt der Sänger. Auch er wünscht sich 2022 mehr Planungssicherheit. „Ich freue mich auf ,echte‘ Menschen im neuen Jahr und auf unser neues Live-Album mit dem Jazzorchester Vorarlberg“, schwärmt das 5/8erl in Ehr’n-Mitglied.

Kurt Wittmann hofft ebenso auf etwas Rückkehr zur Normalität im neuen Jahr. „Die Spaltung der Gesellschaft darf nicht größer werden. Man sollte lieber das Miteinander stärken und auf Zusammenhalt setzen“, plädiert der Rabensteiner Bürgermeister.