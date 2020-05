Die mitunter turbulent verlaufene Suche nach einem Nachfolger für die Apotheke in Gresten kommt zu einem glücklichen Ende. Ab 1. Juli übergibt der bisherige Betreiber Friedrich Dorn an ein neues Team. Mit dabei: Apotheker Josef Schinoda aus Hofstetten-Grünau.

Die Konzessionärin Elisabeth Steyrer-Knechtl, eine erfahrene Apothekerin aus Wien, wird die Apotheke gemeinsam mit den Pharmazeuten Beshoy Abdelmeseh und Josef Schinoda als Partner übernehmen.

„Freue mich, dass ich meinem Schwager zur Seite stehen darf“

Seit 2007 bereits betreibt Josef Schinoda die „Pielachtal Apotheke zum heiligen Georg“ im Pielachpark. Diese bleibt auch in Zukunft unverändert bestehen. In Gresten ist Schinoda zusätzlich tätig. „Natürlich bleibe ich den Pielachtalern erhalten, ich liebe das Dirndltal“, erklärt Schinoda, „die Apotheke in Gresten betrachte ich dankbar als Chance, an der Entwicklung eines interessanten Projektes mitwirken zu dürfen.“

Das Wiener Steuerberatungsbüro Wittmann war sich der Situation in Gresten schon länger bewusst und versuchte seither, einen Nachfolger für Apotheker Friedrich Dorn zu finden.

„Seit zwölf Jahren werde ich von der Kanzlei Wittmann beraten und dankenswerter Weise wurde ich auf dieses Projekt aufmerksam gemacht“, schildert Josef Schinoda, der seine Arbeit auch in Gresten ganz auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten will.

In jedem Fall wird die Apotheke familiär geführt werden: Pharmazeut Beshoy Abdelmeseh ist Schinodas Schwager: „Ich freue mich, dass ich meinem Schwager zur Seite stehen darf. Das verdeutlicht den familiären Zugang.“

Die neuen Besitzer sind sich einig: „Mit unserem Konzept wurde eine nachhaltige Lösung zum Fortbestand dieser Traditionsapotheke in Gresten geschaffen. Unser Dank gilt Manfred Wittmann, der diese Lösung möglich gemacht hat.“