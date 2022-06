Kameradschaftsbund Hofstetten-Grünau: „Wir werden sogar jünger“

Werbung

Viele verbinden mit dem Kameradschaftsbund eine Gruppierung älterer Herren, die sich dem Gedenken der Opfer und Heimkehrer des Ersten und Zweiten Weltkriegs widmet. Doch die beachtliche Zahl von 143 Mitgliedern der Ortsgruppe Hofstetten-Grünau zeigt, dass dem nur teilweise so ist.

Am Sonntag feierten diese mit befreundeten Ortsgruppen die traditionelle Gedenkmesse in Plambacheck:

Hofstetten-Grünau Gedenkmesse in Plambacheck

Das Durchschnittsalter hat Obmann Gerhard Schmol zwar noch nicht berechnet, aber er stellt freudig fest: „Wir werden immer jünger!“ Durch Mundpropaganda gelingt es, weiß er, „auch Jüngere für unsere Organisation zu begeistern“, sagt er. Auch sein Sohn (26) ist in der Ortsgruppe aktiv.

Mehrere Ausrückungen sind heuer noch geplant

„Wenn man einen Jüngeren überzeugt, zieht der dann mitunter fünf weitere neue Mitglieder an“, weiß Schmol. Er ist auch als Bezirksobmann und Kommandant des Mostviertels aktiv.

Im Pielachtal hat der österreichische Kameradschaftsbund (ÖKB) neben der Ortsgruppe in Hofstetten-Grünau noch weitere in Rabenstein, Kirchberg, Frankenfels und Loich. „Das sind rund 375 Mitglieder, darunter auch einige Frauen!“, betont Schmol, denn der Kameradschaftsbund sei schon seit Langem keine reine Männersache mehr.

Wegen Corona wurde es um die Vereinsarbeit in den letzten zwei Jahren still. Geplant sind heuer eine Ausrückung zum Heldengedenken am Soldatenfriedhof in Ober-Wölbling und die Teilnahme an der Landeswallfahrt in Maria Taferl.

Die Ortsgruppe Hofstetten-Grünau ist nicht zuletzt Anziehungspunkt aufgrund des Schießstandes für Luftgewehre beim Vereinsquartier in der Färbergasse. Obmann Schmol hat einen Zukunftsplan: den Bau eines neuen Vereinsgebäudes. „Wir haben Areale nahe des Hundeabrichteplatzes oder beim Tennisplatz ins Auge gefasst“, verrät er. Fix sei noch nichts. „Wir sind aber bereits mit dem Bürgermeister im Gespräch“, lässt Schmol wissen.

