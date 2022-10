Mit "Helmi" und dem "Ötscherbär" sicher unterwegs

Foto: Schrefl

"Sei g'scheit. Nimm dir Zeit. Am Bahnübergang" - so lautet der Slogan der neuen Kampagne der Niederösterreich Bahnen. Geschäftsführerin Barbara Komarek kann sich an zahlreiche Situationen erinnern, wo dieser Grundsatz von Personen nicht eingehalten wurde. Zumeist sind diese Vorfälle glimpflich ausgegangen, wie zum Beispiel, als sich eine Gruppe Jugendlicher auf die Bahngleise verirrt hatte oder jemand auf einem E-Scooter unvermutet die Kreuzung querte. Dennoch sind auch Vorfälle ohne körperliche Verletzungen nicht ohne Schaden: "Diese Situationen sind psychische Belastungen für unsere Lokführer", betont Komarek.

Lernen mit "Helmi" und dem "Ötscherbär"

Im Herbst soll die "Sei g'scheit"-Kampange vor allem den Fokus auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen legen. Wie man sich am Bahnübergang richtig verhält, konnten die Kinder der Klasse 4B der Volksschule Hofstetten-Grünau bei einem Workshop aus erster Hand lernen. Und nicht nur das "Wie", auch das "Warum": Die Kinder hatten im Führerstand der Himmelstreppe die Gelegenheit, die Schienen aus der Perspektive der Lokführerinnen und Lokführer zu sehen. Dort konnten sie auch live miterleben, wie es sich anfühlt, wenn der Zug abrupt bremsen muss. Beim Workshop war nicht nur der Mariazellerbahn-Maskottchen "Ötscherbär" dabei, auch Sicherheitsexperte "Helmi" war da.

Gemeinsam für mehr Sicherheit

Foto: Schrefl

Der Workshop war eine Kooperation der Niederösterreich Bahnen mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Für Christian Kräutler, Sicherheitsexperte des KFV, stellt vor allem Ablenkung ein Risiko dar, etwa das Benutzen eines Handys oder die Verwendung von Kopfhörern. Außerdem würden Personen auch oft absichtlich bei Rot die Straße beziehungsweise die Schienen überqueren.

Über 22 Millionen Euro sind seit 2010 in die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen geflossen. Für Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko ist "jeder Euro, den man in die Sicherheit investiert, ein gut investierter Euro, weil man dadurch gefährliche Situationen und Unfälle vermeiden kann."

