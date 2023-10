Kirchberger legten 29.609 Kilometer auf ihren Rädern zurück

26 Bürgerinnen und Bürger aus der Marktgemeinde Kirchberg beteiligten sich bei der Aktion „Niederösterreich radelt“. Sie legten dabei mit dem Fahrrad bei Einkaufs- und Ausflugsfahrten für ihre Gemeinde insgesamt 29.609 Kilometer zurück. Das entspricht einem durchschnittlichen Tagesschnitt von rund 153 Kilometern.

Geschäftsführende Gemeinderätin Sandra Schweiger berichtet: „Im Zuge dieser Aktion wurden 5.223 Kilogramm an CO2 eingespart. Die Radlerinnen und Radler haben im Aktionszeitraum insgesamt 881.877 kcal verbraucht.“ Unter allen Teilnehmern wurden anhand eines Zufallsgenerators drei Gewinne vergeben. Über einen Korb mit regionalen Produkten können sich Barbara Schröder, Stefan Karner und Karin Kalteis freuen. Die Preisübergabe fand am Gemeindeamt Kirchberg statt. Bürgermeister Franz Singer betonte: „Ich gratuliere den Gewinnern. Wir freuen uns, dass sich an der klima- und umweltfreundlichen Aktion ,NÖ radelt' so viele Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger beteiligt haben“.