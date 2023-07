Die „Nixi-Kalkstein“-Kinderführungen sind zurück

Die Nixhöhle bei Frankenfels ist gerade an heißen Sommertagen einen Besuch wert. Seit 2009 werden spezielle Führungen für Kinder angeboten. Höhlenführer Albin Tauber zeigt in der Höhle viel Interessantes und erklärt so einige spannende Informationen rund um die Nixhöhle. Er erzählt unter anderem von Fledermäusen und Höhlenbären und weiht die Gäste in die Geheimnisse der Nixhöhle ein. Gut aufpassen ist angesagt. Denn im anschließenden Quiz dürfen die Kinder ihr neu gelerntes Wissen unter Beweis stellen. Doch: Jedes Kind gewinnt, niemand geht leer aus. Außerdem bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch eine 3D Ansichtskarte der Höhle und eine Broschüre von Naturland NÖ.

Die Nixiführungen finden heuer immer an einem Dienstag statt, und zwar am 25. Juli, 8. August und 22. August, jeweils um 10 und 14 Uhr. Vorsicht und gute Vorbereitung ist geboten, denn in der Höhle hat es nur sechs Grad Celsius und es kann auch rutschig sein. Deswegen sind warme Kleidung und festes Schuhwerk erforderlich. Den Weg vom Parkplatz bis zur Höhle zurückzulegen, dauert etwa 20 Minuten. Eine Anmeldung unter 0681 10 41 45 61 ist erforderlich.