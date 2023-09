Höhlenabenteuer der Frankenfelser „Minis“

Gemeinsam mit Erika Grasmann, Pater Altmann Wand, Kaplan Thomas Schmied und Karina Tuder besuchten die Frankenfelser Ministrantinnen und Ministranten die Nixhöhle. Höhlenführer Albin Tauber geleitete die interessierte Gruppe. Ganz besonders bestaunten die Abenteurer die Statue der Heiligen Barbara. Ihre Herkunft und ihre Segnung durch Pfarrer Brunner waren ein Fixpunkt dieser Führung. Die Heilige Barbara war früher auch als Schutzpatronin für die Höhlen zuständig. Seit 1957 ist diese Funktion an den Heiligen Benedikt von Nursia übertragen worden, da er laut Legende auch einige Jahre in Höhlen lebte. Der Heilige Benedikt ist auch der Patron Europas und eine Statue von ihm befindet sich seitlich der Kirche am Sonntagsberg.

Ein Besuch der Nixhöhle ist noch bis zum 26. Oktober möglich.