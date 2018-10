Die Bahn ist das sicherste Verkehrsmittel. Damit dennoch keine gefährlichen Situationen entstehen, müssen auf Bahnanlagen Regeln beachtet werden. Um diese zu vermitteln, war ÖBB-Sicherheitsbeauftragter Helmut Cech zum zweiten Mal im Rahmen der Sicherheitskampagne „Pass auf Dich auf“ an der Mittelschule Frankenfels als Referent zu Gast. Cech informierte die Schüler der 3. und 4. Klasse der Mittelschule in zwei einstündigen Vorträgen über die Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen. Unbefugte Gleisüberschreiten, der Sinn der Sicherheitslinie am Bahnsteig, und die tödliche Gefahr, die vom Starkstrom ausgeht, waren dabei Thema.

Frankenfels hat viele Eisenbahnkreuzungen, die zum Teil in den nächsten Jahren gesichert und zum Teil geschlossen werden. Deswegen sei das richtige Verhalten besonders wichtig. „Das Thema Sicherheit auf Bahnanlagen ist uns enorm wichtig, daher investieren wir viel Zeit und auch Geld in die Bewusstseinsbildung. Vor allem Jugendliche müssen informiert werden, um Unfälle zu vermeide. Jeder Verunglückte ist einer zuviel“, so ÖBB-Infrastruktur-Vorstand Franz Seiser. Im Jahr 2017 verunglückten österreichweit 16 Menschen auf Gleisanlagen schwer, mehrere Unfälle endeten tödlich. Zudem wurden im Vorjahr 66 Unfälle an Eisenbahnkreuzungen gezählt, die in sechs Fällen tödlich endeten.

„Der Eisenbahnverkehr birgt gefahren, die vielen Menschen oft nicht bewusst sind“, so Seiser. Züge können nicht Ausweichen und haben einen sehr langen Anhalteweg: Ein Güterzug mit 100 km/h benötigt etwa 700 bis 1.000 Meter, um stehen zu bleiben – ein Auto mit derselben Geschwindigkeit nur rund 90 Meter.

Sicherheitsvorträge für Schulen können in ganz NÖ über Pressesprecher Christopher Seif, christopher.seif@oebb.at, angefordert werden.