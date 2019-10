1991 stand Wolfgang Stix in Singapur auf seiner ersten Auslandsmesse: „Ich hatte alles selbst organisiert und war dementsprechend nervös“, sagt der Ober-Grafendorfer. Muster hatte er im Gepäck, die wichtigsten Produkte und englische Folder: „Es war learning by doing.“

Mittlerweile hat Wolfgang Stix‘ Unternehmen „Styx Naturcosmetic“ eine Exportquote von 70 Prozent. Fünf bis sieben Auslandsmessen pro Jahr sind für den Ober-Grafendorfer zur Gewohnheit geworden.

Künftig will Wolfgang Stix Geschäftsleute aus ganz Niederösterreich bei ihrer Exporttätigkeit unterstützen: Mit Anfang November wird der Ober-Grafendorfer Obmann des NÖ Außenhandels der Wirtschaftskammer. „Ich möchte mehr Unternehmer aus Niederösterreich dazu bringen, Exportaktivitäten zu starten“, sagt Wolfgang Stix, „ich will darüber aufklären, wie Export funktioniert und wie die Wirtschaftskammer unterstützen kann“. Einbringen will er dabei auf jeden Fall seine eigenen Erfahrungen: „Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern.“

„Im Bereich der Klein- und Mittelunternehmen exportieren nur relativ wenige Firmen, weil sie sich nicht drübertrauen – oder weil sie nicht wissen, wie sie die Sache angehen sollen.“Wolfgang Stix

Wie komme ich zu Kunden im Ausland? – sei etwa eine Frage, die viele vor Herausforderungen stelle. „Im Bereich der Klein- und Mittelunternehmen exportieren deshalb nur relativ wenige Firmen, weil sie sich nicht drübertrauen – oder weil sie nicht wissen, wie sie die Sache angehen sollen.“ Ab nächstem Jahr also will Wolfgang Stix verstärkt Informieren: etwa im Rahmen von Exportfrühstücken in den einzelnen niederösterreichischen Regionen.

„Wie organisiere ich Auslandmessen, welche Broschüren brauche ich?“ – von der Übersetzungshilfe bis zur Finanzierungsberatung gebe es durch die Wirtschaftskammer Unterstützung, so Wolfgang Stix.

Auch der Ober-Grafendorfer selbst wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Unerwartetem konfrontiert: „Es gibt Dinge, die man nicht vorhersehen kann, wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet. In gewissen Ländern muss man zum Beispiel Zertifizierungsprozesse einleiten, die dann wahnsinnig lange dauern – damit hatte ich nicht gerechnet.“

Heute exportiert Wolfgang Stix insgesamt 700 Produkte nach Russland, Deutschland und in die Ukraine. „Aktuell haben wir außerdem einen Großauftrag von über 200.000 Tuben Gelenkbalsam, die wir nach Taiwan schicken.“ Ab kommendem Jahr will er in seiner Funktion als Außenhandels-Obmann „frischen Wind“ in den NÖ Exportmarkt bringen. „Wenn man breiter aufgestellt ist, stärkt das den Standort Österreich.“