Himmelstreppe: 97 Prozent der Fahrgäste sind „sehr zufrieden“

Egal ob Pendeln in die Arbeit, ein Ausflug in das Dirndltal oder auch bis an die Endstation in Mariazell - mit der Mariazellerbahn kann man im Alltag viele Wege zurücklegen. Dass die Fahrgäste der Himmelstreppe höchst zufrieden mit dem Angebot sind, legt eine Befragung des Verkehrsclubs Österreich nahe. Die Ergebnisse sind erfreulich für die NÖ Bahnen: 97 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit der Schmalspurbahn sehr zufrieden sind. 99 Prozent bewerteten das Zugpersonal als sehr freundlich, 98 Prozent waren mit der Hilfsbereitschaft des Zugpersonals überaus zufrieden. 94 Prozent bewerteten den Zug als sehr sauber und hoben besonders die Pünktlichkeit hervor.

„Dieses positive Feedback unserer Kundinnen und Kunden macht uns sehr stolz, vor allem die ausgezeichnete Bewertung der Servicequalität unseres Zugpersonals“, ist Geschäftsführerin der NÖ Bahnen Barbara Komarek über die Ergebnisse der Befragung erfreut.