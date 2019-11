Nach dem St. Margarethen bereits Ende Mai 2019 in der Kategorie der Gemeinden bis 3000 Einwohner die Auszeichnung Frühlingsmeister im Bezirk St. Pölten erhielt, wurde nun der Union Radclubs St. Margarethen (URC) als Landessieger von „Niederösterreich radelt“ 2019 in der Kategorie "Vereine und Organisationen" von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Forum der NÖ Versicherung in St. Pölten ausgezeichnet.

15 URC-Mitglieder in der Vereins-Dress konnten gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Brigitte Thallauer, die ebenfalls URC-Mitglied ist, die Auszeichnung entgegennehmen.