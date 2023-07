Kirchberger Senioren auf großer Ausflugsfahrt

Am ersten Tag erfolgte die Anfahrt durch das Gesäuse und die Reisegruppe besuchte den Steirischen Bodensee und die Riesachfälle. Beeindruckend war am zweiten Tag die Gondelfahrt auf den Dachstein, die Besichtigung des Eispalastes und die Führung in der Latschenbrennerei Mandelberggut. Am letzten Tag wanderten die Kirchberger Senioren zu den Drehorten der Fernsehserie „Auf den Spuren der Bergretter“. Bei der Heimfahrt wurde noch eine Lodenwalkerei besucht. Alle Teilnehmer waren von der prächtigen Bergkulisse und und dem Ausflugsprogramm begeistert.