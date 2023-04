Pielachtaler Feuerwehren mit Jubiläum im Rampenlicht

140 Jahre schon rücken die Freiwilligen der Feuerwehr Frankenfels aus, um zu helfen und Leben zu retten. Seit 100 Jahren stehen die Kameraden in Tradigist bereit, um bei Bränden oder Unfällen in den Einsatz zu gehen. Mit rund 110 Feuerwehren in NÖ, die ebenfalls ein Jubiläum feiern, wurden sie nun vor den Vorhang geholt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte in Tulln mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Jubiläumsurkunden.

„Die Freiwillige Feuerwehr ist eine tragende Säule der Sicherheitsfamilie in Niederösterreich“, betonte Mikl-Leitner. Und sie gab mit Gratulationen das Versprechen ab, „dass wir auch künftig alles tun, um die besten Rahmenbedingungen zu schaffen“. Stellvertreter Stephan Pernkopf unterstrich: „Das Wichtigste ist, dass die Kameradinnen und Kameraden gesund von ihren Einsätzen nach Hause kommen.“ Dazu brauche es die beste Ausrüstung, die besten Gerätschaften aber auch die beste Ausbildung.

Zur Nachwuchsarbeit meinte Landeskommandant Dietmar Fahrafellner, man müsse die Kinder noch früher abholen und überhaupt noch mehr Menschen jeden Alters für die Wehren gewinnen. „Das schaffen wir nur direkt in unseren Gemeinden, Städten und Dörfern, im direkten Zusammentreffen und Austausch mit der Bevölkerung.“ In Zukunft werde man zudem alles tun, um noch mehr Frauen für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern. „Wir haben derzeit fast 7.000 Frauen in unseren Wehren, Tendenz stark steigend“, so der Landesfeuerwehrkommandant.

